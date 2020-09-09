全球冠病死例破90万 美逾50万儿童染疫

（早报讯）全球2019冠状病毒疾病疫情持续蔓延，Worldometer网站实时统计数据显示，截至新加坡时间周三（9日）清晨6时30分左右，全球累计确诊病例达到2769万6445起，累计死亡90万零356起。

中通社报道，91个国家确诊病例超过万起。美国儿科学会周二公布的数据显示，美国已有超过50万名儿童感染冠病。

美国周二累计确诊病例650万8246起，累计死亡病例19万3913起。与周一的数据相比，美国新增病例2万6053起，新增死亡病例434起。

过去两周，尽管全美新增确诊和死亡病例均呈下降趋势，但包括威斯康星州、北达科他州等中西部州属的疫情开始恶化。

与此同时，美国大学校园疫情持续蔓延。目前，美国50个州的高等学府都出现了确诊病例，全美高校学生和员工确诊人数超过3万7000人。

美国儿科学会统计数据显示，在8月20日至9月3日的两周内，儿童新增病例超7万起，两周增加了16%，累计51万3000多名儿童确诊。

在欧洲，48个国家和地区报告了386万7151起确诊病例，死亡人数超过21万人。数据显示，欧洲累计确诊病例最多的三个国家依次为俄罗斯、西班牙和英国。

非洲方面，57个国家和地区报告了131万8813起确诊病例，死亡人数超过3万1000多起。确诊病例数前三的国家分别是南非、埃及、摩洛哥。

在亚洲，近期印度疫情恶化趋势明显。8日新增确诊病例逾7万5000起，累计确诊超过428万起，仅次于美国。然而，该国仍将于9月21日起恢复部分地区100人以下的体育、娱乐和宗教集会活动。有专家认为，未来六周内，这个南亚大国将会成为全球疫情最为严重的国家。