图韦杰里：世贸组织需要重大和必要改革

（早报讯）世界贸易组织总干事候选人、沙特阿拉伯前经济部长图韦杰里表示，现在正是时候对世贸组织进行重大和必要的改革。

图韦杰里日前接受新华社记者专访时说，冠病疫情在全球大流行让人们意识到需要为世界贸易提供一个保护伞。“如果此时我们把切实可行的改革方案摆上桌面，将会有更多的人用心去听。”

图韦杰里指出，世贸组织多边贸易谈判、争端解决和贸易政策监督三大职能目前都存在一些亟待解决的问题。当务之急是对世贸组织及工作流程做一次深入诊断，了解在哪些方面可以改进，以及如何将成员意见纳入改革方案中，使得所有人能够从未来的改革成果中受益。

在7月世贸组织总理事会特别会议上，图韦杰里提出建立关键绩效指标，对世贸组织履行三大职能的绩效进行客观衡量，以便各成员能够看到具体进展。

图韦杰里表示，世贸组织不仅存在内部改革的迫切需求，也面临多重外部挑战，包括全球经济下滑、冠病疫情蔓延、国际贸易紧张局势、贸易保护主义抬头等。

世贸组织第六任总干事阿泽维多8月31日离任，提前一年结束任期。新任总干事的遴选程序已于6月8日启动，目前获得提名的8名候选人分别来自肯尼亚、尼日利亚、埃及、墨西哥、韩国、英国、沙特阿拉伯和摩尔多瓦。世贸组织总理事会决定从9月7日开始，就新总干事遴选事宜举行3轮磋商，逐步缩小候选人范围，并最终通过协商一致的原则确定新总干事人选。