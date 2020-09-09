美国400富豪榜出炉 特朗普差一点跌出榜单

（早报讯）9月8日，福布斯发布了最新一期的美国富豪榜，尽管有疫情，但美国400富豪榜的上榜者财富总值达3.2万亿美元，创了纪录，也比上年同期高出2400亿美元。亚马逊CEO贝索斯连续三年蝉联美国首富，比尔·盖茨位居第二。美国总统特朗普排名大跌，因其旗下的写字楼、酒店和度假村受到疫情冲击。

尽管冠病疫情重挫美国经济，就业岗位较2月减少约1100万个，但最富有的美国人继续表现良好。榜单前20名富豪的总财富达到1.3万亿美元，同比增长了21%；全榜富豪的平均财富同比增长8%。榜单前20名的超级富豪共21位（2人幷列第20名），占今年全榜富豪总财富的42%。

Facebook掌门人扎克伯格终于赶超巴菲特，名列第3。埃隆·马斯克的排名首次进入前10名。在该榜单的前十名中，巴菲特是唯一一名财富较去年缩水的富豪。

特朗普的排名从去年的第275位大幅滑落至第339位，他的净资产从31亿美元降至25亿美元，因旗下写字楼、酒店和度假村受到疫情冲击。

据该榜单，特朗普目前身家为25亿美元，仅仅比进入该榜单的门槛（21亿美金）高出4亿美金，差点跌出榜单。据中国基金报，彭博今年8月中旬发布的数据显示，特朗普财富在2020年的跌幅是近5年来最大的。

据福布斯，特朗普的核心财富主要包括纽约市曼哈顿中心城区及其周边的六座建筑，特朗普还拥有酒店、高尔夫球场和酒庄等资产。在疫情期间，特朗普的办公楼、酒店等资产价值备受打击。其中，特朗普在迈阿密的高尔夫度假村多拉尔（Doral）的资产目前价值为2800万美元，扣除抵押贷款，其价值在一年内下降了80%。

彭博社则指出，特朗普位于华尔街40号的办公楼、在第五大道上的标志性建筑特朗普大厦以及与Vornado房地产信托公司共有房产的价值下降，是对他的净资产打击最大的部分。