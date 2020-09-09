（早报讯）包括世界气象组织在内的多个机构9日发布报告说，全球气候变化未因冠病疫情而止步，大气中温室气体浓度在继续上升。全球温室气体排放量在经历疫情初期封锁措施和经济放缓带来的暂时下降后，正逐步回升到之前水平。

这份名为《2020团结在科学之中》的报告说，气候变化并未因冠病疫情而止步，大气中温室气体浓度达到创纪录水平并继续上升，且该趋势很可能持续，最终可能无法实现全球控温目标。之前国际社会商定的目标是到本世纪末将全球平均气温较工业化前水平升幅控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。

联合国秘书长古特雷斯在报告序言中说，地球升温在继续，必须把从冠病大流行中恢复的过程变成建设更美好未来的机会，为此需要科学、团结和解决方案。

世界气象组织秘书长塔拉斯说，温室气体浓度已达到了三百万年来的最高水平，并在持续上升；2016至2020年已注定成为有记录以来最热的五年。冠病疫情使人们生活许多方面都受到干扰，但气候变化仍有增无减。

报告说，在2020年4月初全球因疫情而采取封锁措施的高峰期间，全球来自化石燃料的二氧化碳日排放量与2019年相比下降了17%，但仍相当于2006年的水平，这既凸显了过去15年的排放量急剧增长，也显示了人们对化石能源的持续依赖。到2020年6月初，全球来自化石燃料的二氧化碳日排放量回升到仅比2019年水平低5%左右。

报告认为，我们仍有可能缩小排放量与减排目标之间的差距，但需要所有国家和所有部门的紧急和一致行动。报告建议推广现在行之有效的政策，如有关可再生能源、能源利用效率、低碳运输方式等方面的政策。

该报告由世界气象组织汇编，汇集了来自全球碳计划、联合国教科文组织政府间海洋学委员会、政府间气候变化专门委员会、联合国环境规划署、英国气象局等机构的相关信息。