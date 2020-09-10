美军方将缩减驻伊拉克和阿富汗美军人数

（早报讯）美国中央司令部司令麦肯齐周三（9日）表示，驻伊拉克美军人数将于9月底之前减至约3000人，驻阿富汗美军将于11月之前减至约4500人。

新华社引述美国媒体报道，正在伊拉克访问的麦肯齐在出席美国主导的打击极端组织“伊斯兰国”国际联盟一场活动时说，鉴于伊拉克武装力量的能力提升，美方在与伊拉克政府和国际联盟伙伴讨论协商后决定减少驻伊美军人数。麦肯齐表示，驻伊美军在人数减少后仍然可以为伊拉克根除“伊斯兰国”残余势力提供建议和支持。

麦肯齐随后向媒体表示，驻阿富汗美军将于11月之前减至约4500人，并称这一驻军规模能够完成美军在阿富汗的核心任务。

随着11月美国总统选举日益临近，美国总统特朗普近来多次表态要缩减海外驻军规模，让美国摆脱“无休止的战争”，以兑现此前的竞选承诺。

美国2003年发动伊拉克战争，2011年底从伊撤军，仅留少量军人在美国驻伊大使馆。2014年，“伊斯兰国”夺取伊拉克西部和北部大片地区，美国随后增兵伊拉克，但美军权限仅限于打击“伊斯兰国”以及为伊政府军提供支持与培训。据报道，目前有约5200名美军士兵驻扎在伊拉克。

依据美国政府与阿富汗塔利班今年2月底签署的协议，驻阿美军人数在今年6月已降至约8600人，剩余的美军和北约联军士兵将在14个月内撤离阿富汗。塔利班则承诺不允许其成员以及包括“基地”组织在内的其他组织成员利用阿富汗国土威胁美国及其盟友的安全。