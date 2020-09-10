年轻病态肥胖冠病患者风险最高

（早报讯）一项对3000名18至34岁住院患者的研究显示，患有病态肥胖、糖尿病和高血压等潜在病症的年轻人最有可能需要使用呼吸机或死于2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

法新社报道，《JAMA内科学》期刊周三（9日）公布的研究主要针对于4月至6月期间在美国住院的患者。该研究首先证实，黑人和西班牙裔人受到大流行病的影响最严重，他们占所有住院治疗的年轻人的57％、死亡或需要呼吸机者中的49％。这些人占所有年轻人的约三分之一。

研究也显示，与其他年龄层相同，男性比女性面临的风险更大，占年轻人住院病例的58％，并占死亡或需要呼吸机的年轻人的65％。定义为具有40或更多的身体质量指数的病态肥胖者比例非常偏高，占需要呼吸机或已死亡人数的41％。

高血压患者占插管和死亡患者的31％，糖尿病患者占插管和死亡患者的27％。

有病态肥胖、高血压及糖尿病三病症的年轻人与没有这些病症的中年（35岁至64岁）患者存有相同的死亡或插管风险。这项研究同其他研究显示，肥胖的人患有冠病并发症的风险较高。

《肥胖评论》杂志8月发表的一项涉及39万9000名患者的多项研究的估计，肥胖人群在感染冠病后住院的可能性是不肥胖的人的两倍。