英国将与欧盟就《内部市场法案》进行紧急谈判

（早报讯）倘若英国无法在周四的紧急谈判中向欧盟保证新拟英国法律不会破坏先前商定的承诺，欧盟将对英国计划违反脱欧协议展开法律行动。

路透社报道，英国和欧盟双方将于周四新加坡时间晚上8点举行紧急谈判，讨论英国首相约翰逊削弱英国脱欧协议部分内容的计划。布鲁塞尔已警告这一步骤可能会破坏达成贸易协议的任何可能性。

据报道，英国政府星期三（9日）公布了即将推行的《英国内部市场法案》的内容。根据这项新拟法案，英国部长在行使这项权力时可考虑北爱尔兰货物不受限制地进入英国其他地区。

部长们可以为任何人的经济发展、基础设施建设或文化和体育活动提供财政援助；尽管部分条款与国际或其他国内法不一致或不兼容，但仍然具有效力。

根据法案内容，如果英国和欧盟无法通过贸易谈判达成替代协议，英国内阁将被赋予权力，修改或者“废止”从明年1月1日起生效的与货物流通有关的规则；这违反了英国已经在今年1月同欧盟签署的《英国脱欧协议》中有关北爱特殊安排的《北爱尔兰议定书》的内容。

爱尔兰总理马丁在接受英国天空电视台采访时表示，对英国计划违背已经达成的脱欧协议的部分内容表示“彻底的反对”和“深深的失望”，并指英国的举动已经“侵蚀了信任”“制造出紧张局面”。

欧盟委员会主席莱恩则指责称，约翰逊颠覆了经过艰辛谈判达成的北爱尔兰协议，违反了了国际法，从而破坏了欧盟对英国政府的信任。他表示：“非常担心英国政府宣布其有意违反撤出协议。这将违反国际法并破坏信任，以及繁荣的未来关系的基础。”