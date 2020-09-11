研究：流行性感冒恐让冠病传染率倍增

（早报讯）根据一份最新的欧洲研究显示，流行性感冒恐能让冠病病毒的传染率倍增。

由德国“马克斯普朗克研究所”（Max Planck Institute）与法国“巴斯德研究所”（Pasteur Institute）所做的共同研究显示，感染冠病的病患能将病传染给两人，但若这名患者同时也有得流感，就能把病毒传染给四到五人。

带领这项研究的德国流行病学家多米尼克德茨勒与同事研发出一套模型，能模拟季节流感与冠病合并流行。他们分析欧洲国家的疫情数据，包括比利时、意大利、西班牙与挪威，本想区隔这两种不同传染病的冲击，没想到竟发现有密切关联。

流感对冠病的影响在学界有争论。部分科学家相信，染上流感病毒株能在体内产生交叉免疫反应，有助局部对抗冠病；但另有科学家认为流感只会让疫情更严重，因为同时染两病的患者，身体必须对抗两种病毒，更有甚者，典型流感症状像咳嗽、喷嚏会助长冠病病毒散播。

这份新研究认为，春季第一波疫情下降不单是封城与社交距离奏效，还是因为流感季结束。

一份由谷歌与冷泉港实验室（Cold Spring Harbor Laboratory）在5月发布的研究发现，得流感会让人体内的“第二型血管收缩素转换酶”（ACE2）数量显著增加，ACE2是冠病病毒与宿主细胞结合的主要受器。

美中两国的医学专家都敦促民众在冬季来临前接种流感疫苗。