欧洲疫苗安全信任度渐增亚非却下滑

（早报讯）研究显示，欧洲民众对各类疫苗安全信任度在增加，而亚洲、非洲部分地区却出现疑虑渐增。研究作者把对疫苗的疑虑“令人担心的趋势”的部分原因归咎于政治不稳定和宗教极端主义。研究人员也呼吁应加大对疫苗安全的公共卫生宣导。

这份刊登于医学期刊《柳叶刀》、据信是史上最大规模全球疫苗信心调查发现，民众对医学安全的不相信程度，与政治动荡及错误讯息散播之间有明显关联。调查是2015到2019年间，于149个国家地区访谈近30万名成人所做。

调查结果显示，欧洲各地民众对疫苗安全信任度正在攀升。法国大众过去数十年来对疫苗始终心存怀疑，但这项新调查显示，法国人对疫苗信任度已从原先22%增至30%。英国人的疫苗信任度也从2018年5月的47%拉高到去年11月的52%。波兰和塞尔维亚则是欧洲区的例外，两国公众对疫苗信任度近年层层滑落，尤其波兰出现反疫苗运动后，公众对疫苗安全的信任从2018年的64%骤降至去年的53%。

亚洲和非洲方面，阿富汗、菲律宾、印尼、尼日利亚、韩国和巴基斯坦，认为疫苗安全者在2015至2019年间呈大幅下滑。

世界卫生组织将疫苗疑虑列为全球十大健康威胁之一；一些可预防疾病如小儿麻痺、麻疹等，近年也出现因疫苗接种率下滑而导致的病情爆发。