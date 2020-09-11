民调：逾九成韩国人不信任日本首相安倍

（早报讯）韩国言论振兴财团10日公开的一份调查结果显示，逾九成的韩国人对日前辞任的日本首相安倍晋三表示不信任，而近八成的日本民众称不信任韩国总统文在寅。

财团面向20-69岁年龄层的1000名韩国人和742名日本人进行的这项调查结果显示，93.7%的韩国人表示不信任安倍，仅0.9%认为可信。79.2%的日本人称不信任文在寅，仅2.4%表示信任。

对彼此国家好感度方面，15%的韩国受访者对日本有好感，10.8%的日本人对韩国有好感，64.2%的韩国人和56.7%日本人表示对对方国家没有好感。在对方国民好感度方面，韩日各有17.5%和11.1%表示有好感，48.6%和54.1%称无好感。

在“造成韩日关系恶化的双方责任所在”问项中，回答“责任各占一半”的韩国受访者（75.1%）明显高于日本（39.8%）；认为“对方国家责任更大”的日本人（36.7%）占比高于韩国（16%），认为“本国责任更大”的比例也是日本（23.6%）高于韩国（8.9%）。

8月28日，安倍晋三正式宣布因健康问题辞去日本首相一职。韩国外长康京和8月31日表示，对于“日本首相安倍晋三辞职后韩日关系能够轻易得到改善”的展望应持慎重态度。韩方虽对改善双边关系有所期待，但仍要切合实际地进行预测。

有韩国专家指出，如果期待日本首相换人后，韩日关系会突然出现好转，未免有些不切实际。