美国称中国对美外交人员在华活动的限制措施大部分非新举措

在特朗普政府宣布限制中国外交官在美行动之后，中国政府昨天表示，将对美国驻华使领馆包括驻港总领馆人员采取反制措施。

根据彭博社报道，中国外交部发言人赵立坚周五晚在声明中表示，中方已于近日发出外交照会，对美驻华使领馆包括美驻香港总领馆及其人员的活动采取“对等”限制。该声明未作进一步详细说明。

赵立坚表示，美国的做法严重违反了国际法和国际关系的基本准则，破坏了中美关系和双方的正常交流。

美国国务院的官员基本淡化了上述措施，称美国外交官在华开展常规外交工作长期面临严重限制，宣布的举措中大部分并非新措施。他们还表示，中国还对中国公民和官员与美国外交官会面提供了“不激励措施”。

美国国务院官员称，中国告知美国，美国的使节在与学生和当地官员会面或是访问教育机构、研究所或地方政府设施前，需获得外交部批准。美国在使馆区外举行50人以上的文化活动，也必须事先通知中国外交部。

美国还被要求递交一份所有官方社交媒体账号的名单。

本月早些时候，美国国务卿蓬佩奥出台了针对中国外交官的新规，从而与中国对在华美国外交官施加的限制对等。美国国务院在早前的声明中称，按照新规，中国高级别外交官访问大学校园或与地方官员会面必须获得批准。

美国的一些制裁措施对中国的科技、金融企业和部分官员产生了重大影响，但与此不同的是，中国的制裁有时似乎意义不大。

7月以来，包括佛罗里达州参议员马克·卢比奥和德州参议员泰德·克鲁兹在内遭受制裁的十多名美国人无一人接到通知，说明具体处罚措施为何。一些行业分析师指出，中国政府许诺对一些美国企业实施制裁，包括因对台军售而制裁洛克希德马丁，影响也十分微弱。

从贸易、科技到媒体认可、外交礼节，两国目前在诸多领域针锋相对。

特朗普政府已采取了一系列措施，包括制裁中国科技公司、香港政府官员，对在美中国记者做更严格要求等。中国也驱逐了美国记者。

7月份，美国国务院还下令中国驻休斯敦总领馆关闭，以“保护美国知识产权和美国人的个人信息”，促使中国在几天后关闭了美国驻成都总领馆。