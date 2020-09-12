巴西累计冠病确诊病例近430万起

（早报讯）巴西卫生部星期五（9月11日）公布的数据显示，过去24小时巴西新增4万3718起冠病确诊病例，累计确诊病例达428万2164起；新增死亡病例则有874起，累计死亡病例达13万零396起。

新华社报道，根据巴西几大主流媒体共同统计的数据，9月1日至10日，巴西每天新增死亡病例数呈下降趋势。不过，专家表示，目前仍难以判断巴西疫情未来走势，仍需持谨慎态度。

圣保罗州依然是巴西疫情最严重的州。圣保罗州政府11日公布的数据显示，该州累计确诊病例达88万2809起，累计死亡病例则有3万2338起。

根据圣保罗州政府当天发布的“解封”地图，由于该州所有地区的疫情都在缓解，因此全部保持或降至“解封”的黄色阶段。圣保罗州根据疫情状况，将该州“解封”分为红、橙、黄、绿、蓝五个阶段。此前，圣保罗州每两周对各地区进行一次评估并调整其“解封”阶段。从11日开始，将每月进行一次评估和调整。

巴西总统博索纳罗11日在巴伊亚州的一场活动上表示，政府已竭尽所能将疫情的负面影响降至最低，巴西“正在战胜冠病疫情”。

据世界卫生组织统计，目前巴西累计冠病确诊病例为全球第三，少于美国和印度；累计死亡病例位列全球第二，仅少于美国。