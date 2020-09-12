特朗普牵线的一份协议旨在令塞尔维亚疏远中国

由美国牵线的塞尔维亚和科索沃之间达成的一份协议在签署一周后便遭遇挫折，塞尔维亚总统武契奇的表态令协议的执行面临疑问。

根据彭博社报道，虽然9月4日在华盛顿签署的协议核心是令这两个巴尔干邻国实现“经济正常化”，但其中包含条款，要求塞尔维亚将驻以色列大使馆迁址，并在5G网络方面做出承诺，可能会损害其与中国之间的密切关系。

周四（10日）晚间接受长达80分钟的采访时，武契奇表示，塞尔维亚将遵守承诺，但他的表态也令大使馆搬迁计划能否落实和落实时间面临疑问。

武契奇表示：“我们必须与巴勒斯坦方面和我们的阿拉伯朋友进行讨论”，“要看以色列是否承认科索沃，反之亦然，也要看巴勒斯坦是否会承认科索沃。”

由美国总统特朗普促成的此份协议尚未对外公开，其中包括交通联系、贸易关系和能源等条款。然而，彭博获得的一份复本显示，其中还包括与双边关系显然无关的政治条款，包括塞尔维亚承诺于9月20日在耶路撒冷设立一个商业和政府办公室，并在2021年7月1日之前将大使馆迁至当地。

双方还在协议中承诺，“禁止在通讯网络中使用由不受信任的供应商提供的5G设备”，这是特朗普政府指代华为等其认为与中国政府有关的企业时，惯用的语言。华为否认了此种指控。