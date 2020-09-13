美国西部山火持续蔓延 至少31人死 数十人失踪

（早报讯）美国西部加利福尼亚州、俄勒冈州、华盛顿州等多地山火持续蔓延。当地媒体报道指出，山火已经造成至少31人死亡，数十人下落不明。

美国国家跨部门消防中心表示，截至12日，美国西部还有97处大规模山火在燃烧。在加州，当地官员表示，该州目前有超过20处大规模山火，大约1.5万名消防员正在参与灭火行动。

由于当地目前雨量很少，加上气温高、风力大等情况，山火还在不断蔓延。该州有官员表示，扑灭山火可能需要很长的时间。此外，山火已经消耗了加州大量的消防资源。

数据显示，今年以来加州山火过火面积已超过1.27万平方公里，是2019年同期的26倍，今年该州已有超过4000栋建筑在山火中被毁。由于山火持续蔓延，洛杉矶当前面临着26年来最严重的浓雾。

在俄勒冈州，该州紧急事务管理办公室数据显示，目前全州有超过30处山火，其中多处规模较大。山火引起的浓雾导致空气污染严重，该州多地12日早晨的能见度仅为三米左右。

俄勒冈州官员称，该州目前有数十人因山火下落不明，超过4万人被撤离，大约50万人处于撤离警报的范围内。俄勒冈州政府已向联邦政府和其他州求援。 而在华盛顿州，目前仍有15处山火正在燃烧。在该州东部一个小镇上，80%的建筑已被山火摧毁。