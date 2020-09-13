马国警方严打违规夜店

（早报讯）马来西亚警方持续扫荡违反防疫条例而营业的夜店。警方昨天（9月12日）取缔八打灵再也一家违规夜店时，对283人开出1000令吉罚单，罚款总额达28.3万令吉（约9.3万新元）。

据星洲日报报道，八打灵再也警区主任聂依查尼指出，警方12日晚间11时30分到白沙罗丽阳镇一家夜店展开突击行动，发现店内有171名男性和111名女性等282名顾客。

他说，这282名顾客及一名夜店负责人共283人都违反了“2020年防范及控制传染病条例”有关“举办活动造成群聚，以致无法遵守社交距离”的条文，结果都遭警方开出罚单。警方也警告民众和娱乐场所业者，必须遵守复原式行管令。

马国政府6月10日实施复原式行管令后，绝大部分经济活动都已经开放，但酒吧等夜店仍不准营业。

首相慕尤丁9月2日在国盟执政半年大会演说时表示：“唯一没重开的只有夜总会与酒吧。我认为，如果这些永远不重开也是好事。因为这些场所难以维持社交距离。”慕尤丁的说法引起夜店业者不满，他们希望当局也能考虑业者及员工的处境。

马国警方近来也严打违规营业的夜店。警方9月1日逮捕的全国778名违反行管令者之中，就有600人因涉及夜店活动而被捕。警方9月6日逮捕的873名违反行管令者之中，也有580人因涉及夜店活动而被捕。