以色列犹太新年全国“封城”三周

（早报讯）以色列决定在犹太新年期间实施为期三周的全国封锁，以遏制2019冠状病毒疾病疫情。

路透社报道，封锁措施将从周五（18日）开始，而犹太新年将从18日落日开始，至20日落日结束。

以色列此次封锁较3月底至5月初实施的首次封锁更为严格，主要措施包括：室内和户外聚集人数上限分别为10人和20人；学校和购物中心将关闭，但超市和药房可继续向公众开放；除非上班，否则人们只能在住家附近500米范围内活动；政府部门将继续运作，但工作人员将减少；非政府办公室和企业可保持开放，但不得接待顾客。

以色列总理内坦亚胡强调近期疫情严峻，单日新增病例已达到4000起，他发表电视讲话时说：“我知道这些措施对我们来说是一个沉重的代价。这将不是我们所熟悉的过节方式。我们肯定无法和我们的家族团聚在一起。”

领导正统派犹太党的住房部长利兹曼因不满封锁决定而宣布辞职，甚至恫言将让其政党退出执政联盟。

利兹曼指封锁措施将阻止犹太人庆祝宗教节日，尤其是犹太人最神圣的日子——赎罪日（Yom Kippur）。今年的赎罪日在9月27日。

根据美国大学约翰·霍普金斯大学的统计，以色列累计确诊病例超过15万3000起，累计死亡病例达1108起。