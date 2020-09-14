印度时隔六个月后首次举行议会 17议员确诊冠病缺席

（早报讯）印度星期一时隔六个月后首次举行议会辩论。17名议员在议会开始前接受2019冠状病毒疾病（COVID-19）检测，结果呈阳性反应。

路透社报道，包括印度总理莫迪（Narendra Modi）在内的成员星期一（14日）戴着口罩，坐在设有防止病毒传播的玻璃隔板围成的议会席上。大会的时间被分成两个时间段；下议院在早上举行，上议院则在上午。

莫迪在会议开始前对媒体说：“如果没有疫苗，我们就不很掉以轻心。我们希望疫苗能尽快问世，无论它来自世界的哪个国家。”

据报道，印度议员在出席星期一的议会前必须在几天前接受冠病检测，而其中有17名议员被证实确诊感染冠病。其中，执政党印度人民党中有12名议员确诊。

印度卫生部星期一（14日）公布的最新数据，印度冠病确诊病例升至484万6427起。在过去24小时内，印度新增确诊病例达9万2071起，连续5天单日新增超9万。新增死亡病例1136例，累计死亡79722例。印度已经超过巴西，成为全球冠病确诊病例数量第二高的国家。

印度海得拉巴医学院用数学系的首席研究员拉迪卡表示，其团队一直在使用先进的统计学习技术预测冠病在印度的大流行情况。“我们将基于统计学习技术的模型应用于现有数据，得出的结果表明，印度很可能在大约一个月的时间内，即10月的第一周超过美国，成为世界上新冠肺炎确诊病例最高的国家。”

不过，拉迪卡也补充称，数字将取决于印度正在进行的检测数量。