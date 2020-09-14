英欧汽车产业：无协议脱欧或致1100亿欧元损失

（早报讯）欧洲和英国的多家汽车产业协会警告称，若英国无序脱欧，将在未来五年内给该行业带来1100亿欧元（1783亿新元）的贸易损失。

路透社报道，英国和欧洲23个汽车产业协会在一份联合声明中称，若英欧无法达成贸易协议，意味着汽车行业将被征收关税。这将使得汽车价格上涨，幷导致需求下降，可能在未来五年使汽车产量减少300万辆。

签署这份声明的协会包括英国汽车制造商和贸易商协会（SMMT）、欧洲汽车制造商协会、欧洲汽车供应商协会以及德国汽车工业协会等。这些汽车协会称，这可能使欧盟工厂和英国工厂分别损失577亿欧元和528亿欧元。

据报道，英国和欧盟8日在伦敦开始以贸易协议为核心的新一轮未来关系谈判。英国政府在9日公布内部市场法案，因其中涉及北爱尔兰的条款被认为是凌驾于脱欧协议之上而引发争议。根据该法案，如果其中条款与脱欧协议中的退出协议或有关北爱特殊安排的内容不一致，以法案条款为准。

针对英国的做法，欧盟方面反应强烈，认为该法案违反脱欧协议。欧盟委员会主席冯德莱恩9日直言不讳地批评英国此举“违反国际法，破坏了彼此间信任”。欧洲理事会主席米歇尔13日在推特上发文称英国的“国际信誉受到质疑”，对此提出了强烈谴责。