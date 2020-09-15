联合国：疫情暴露不平等 应建更公平社会

（早报讯）联合国人权事务高级专员巴切莱特表示，好的人权保障举措能够减少疫情带来的冲击。在2019冠状病毒疾病大流行中，一些国家较为完善的医疗保健和社会保障体系发挥了关键作用，在疫情中更好地保障了民众的基本权利。

新华社报道，联合国人权理事会第45次会议周一（14日）开幕，巴切莱特在冠病大流行对人权保护影响的专题讨论会上表示，一些国家成功的做法表明，只有拥有完备的社会保障体系，才能在关键时刻提供便利的医疗保健服务，确保民众的基本经济和社会权利。

巴切莱特表示，此次疫情还暴露出长期存在的不平等现象，不同种族和不同社会经济地位的人群在疫情中受到的冲击并不一样。为此，有关国家应该采取切实措施，建立一个更加公平的社会。

国际劳工组织副总干事牛顿说，各国在制定应对疫情的政策时必须包容性地倾听社会的各种声音，把人们的工作权、平等和不受歧视的权利，以及安全健康的工作条件等作为政策核心。

世界卫生组织卫生紧急项目执行主任瑞安指出，这次疫情对老年人等特殊人群的影响尤为严重。国际社会应从人权的角度出发，在疫情应对中充分考虑老年人、妇女、移民、难民和儿童等群体的需求。他说：“在流行病学中我们通常只会提及某个人口数字，但是从人权的角度出发，每一个生命都同样重要。”

联合国人权理事会第45次会议9月14日在日内瓦万国宫开幕。本次会议预计将持续到10月6日。