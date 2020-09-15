防疫找黑帮“帮忙” 印尼警方计划引发反弹

（早报讯）印度尼西亚当局为提高民众对2019冠状病毒疾病大流行的防疫意识，堪称无所不用其极。除了扮僵尸、关“鬼屋”、摆棺材等各种惊吓手段外，现在他们还出动社区团体甚至地方帮派，希望借助他们的力量来确保人们戴口罩和遵守社交距离，但这项新计划引发了强烈的反弹。

《雅加达邮报》报道，兼任冠病大流行应对委员会副主席的印尼副国家警察首长卡铎（Gatot Eddy Pramono）周一（14日）出席下议院听证会时表示，由于军方和警察部队的人员数量有限，因此需要借助社区和帮派的影响力。

当地帮派分子经常在传统市场和停车场活动，主要向民众收取“保护费”。卡铎说：“我们没有招募这些人，只是让他们参与防疫宣导工作。他们都是非正式人员，没有管制权限。”他还强调，警方和国民军（TNT）会监督这些人的行为。

除了借助黑帮力量，警方也邀请社区团体例如电单车司机Ojek和电单车发烧友组织等参与防疫宣导活动。

印尼民主党议员迪迪克（Didik Mukrianto）批评警方的新举措会引起反作用。迪迪克说：“我理解国家警察希望能遏制疫情传播，但是人们对黑帮的观感本来就不好。这些人总是给社会制造不安宁。”

迪迪克敦促警方重新检视这项措施，包括它对社会的心理影响，他说：“我希望警方对自己有信心，相信自己的部队有足够能力遏制冠病传播，而不需要借助黑社会来应对此事。”