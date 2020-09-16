阿联酋、巴林与以色列签署关系正常化协议

（早报讯）阿联酋和巴林周二（9月15日）在美国总统特朗普的见证下，与以色列签署关系正常化协议。这是以色列继1979年与埃及和1994年与约旦之后，该国与另一个阿拉伯国家建立外交关系。

以色列总理内坦亚胡与阿联酋外长阿卜杜拉和巴林外长扎耶尼当天在数百位与会贵宾的见证下签署协议。

特朗普告诉与会者：“我们今天下午在这里改变历史进程。”“经过数十年的不和与冲突后，我们开启了新中东的黎明。”

特朗普称，这是“一大步，所有信仰与背景的人们，在和平与繁荣中一起生活”，并宣称这三个国家“将携手合作，他们是朋友”。

内坦亚胡表示，这项美国居中斡旋的和平行动，有可能永久结束以色列与阿拉伯国家的冲突。他说：“这是历史的枢纽，预示和平新黎明的来临。”“这项和平最终将扩大纳入其他阿拉伯国家，最终可能永久结束以阿冲突。”

特朗普稍早在白宫椭圆形办公室接待内坦亚胡时表示，还有五、六个阿拉伯国家准备同意与以色列关系正常化。

据报道，许多中东问题观察家对相关协议的影响力表示怀疑，并哀叹协议忽视了巴勒斯坦，并指此举犹如阿联酋和巴林在巴勒斯坦背后“捅刀”。特朗普在签字仪式前表示，这些协议将给巴勒斯坦人带来压力，迫使他们回到谈判桌前。