辉瑞：临床试验显示冠病疫苗现轻度至中度副作用

（早报讯）辉瑞公司表示，在第三期临床试验服用其公司研发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗或安慰剂的参与者主要表现出轻度至中度的副作用。

路透社报道，该公司周二（15日）在向投资者的介绍中说，副作用包括疲劳、头痛、发冷和肌肉疼痛。该试验的一些参与者也发烧；包括一些高烧。这些数据是来自双盲试验，意味着辉瑞和参与者不知道到底是谁接受了疫苗或安慰剂。

辉瑞公司疫苗研究与开发负责人建森强调说，独立数据监控委员会“可以访问非盲数据，因此，如果他们有任何安全隐患，他们会及时通知我们。但是他们至今并没有那么做。”

辉瑞表示，该公司已在第三期临床试验中招募了2万9000人，以测试他们与德国合作伙伴BioNTech合作开发的实验性冠病疫苗。辉瑞计划将其临床试验规模增至4万4000人。辉瑞公司高管在一次投资者电话会议上说，超过1万2000名试验参与者已经接受了第二剂疫苗。

此前有报道称，另一个研发冠病候选疫苗的英国药厂阿斯利康与牛津大学日前因一名接受试验人士怀疑出现严重副作用，导致第三阶段试验被迫暂停。阿斯利康随后宣布，已获得英国监管部门药物及健康产品监管局批准，恢复原来的试验。

辉瑞公司预计，该疫苗是否会在十月份起作用可能会产生结果。