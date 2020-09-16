调查：美国儿童冠病病例快速增加

（早报讯）美国一项最新报告显示，自2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情暴发以来，美国已有近55万名儿童确诊感染冠病，且近期儿童感染病例数快速增加。

美国儿科学会和儿童医院协会联合发布的这份报告统计了美国各地公布的儿童冠病感染数据。数据显示，截至9月10日，美国共报告54万9432起儿童冠病确诊病例，每10万名儿童中约有729人感染。

在8月27日至9月10日的两周内，美国儿童确诊病例从4万76439起增至5万49432起，增长了近7.3万起，增幅为15%。有九个州儿童冠病确诊病例数超过1.5万起。

报告显示，美国儿童住院病例占冠病住院病例总数的0.6%至3.6%，儿童死亡病例占冠病死亡病例总数的0.3%以下。美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，有的州将儿童最大年龄界定为19岁，有的州则将0-12岁界定为儿童。

美国儿科学会称，目前看来，儿童冠病重症病例非常少见，但各州需要继续报告冠病检测、确诊、患者入院情况、不同年龄和族裔死亡病例等详细信息，以便能继续记录和监测冠病疫情对儿童健康的影响。

近期，随着美国复学季到来，部分学校开始恢复面对面授课，导致一些学校冠病病例激增，许多学校决定继续线上教学。《纽约时报》的美国高校疫情追踪数据显示，目前美国有超过1190所高校报告了超过8.8万起冠病确诊病例。