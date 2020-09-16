时隔八个月 仁川至武汉客运航班复航

（早报讯）韩国仁川至中国武汉往返航班16日正式复航，这也是自1月23日冠状病毒疫情发生后，武汉天河国际机场国际及地区定期客运航班停运近八个月以来恢复的首条国际客运航线。

中国通讯社报道，16日上午10时45分，由韩国德威航空公司执飞的波音B737-800客机搭载着60名乘客，降落在武汉天河国际机场。下午1时55分，这架客机载着39名乘客返回韩国。根据中国民航局批准的复航计划，武汉往返首尔国际客运航线将每周开行一个往返航班。

首班机座位数189个，按75%控座数为142个，当天有60名乘客搭乘，其中11名为韩国籍旅客。根据相关防疫政策，所有旅客在乘机前需提供指定医疗机构出具的核酸检测阴性证明，入境后集中开展体温测量、流行病学调查及抽血、核酸检测等。

韩国德威航空公司中国事业部副总经理李泰官介绍，湖北拥有众多韩国企业及留学生，后续公司将根据旅客数量适时申请增加航班。

据了解，在统筹考虑疫情风险等级等因素基础上，武汉还将逐步恢复至新加坡、西哈努克港、曼谷、吉隆坡、雅加达及澳门等国际和地区的航线。

8月份以来，武汉航空市场回暖，日均航班量由刚复航时的70架次增长至431架次，日均旅客吞吐量均保持在5.3万人次以上。