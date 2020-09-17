美联储：维持利率在接近零水平 直到通胀上升

美联储宣布将基准利率维持在接近零的水平，并暗示这将至少维持到2023年，以帮助美国经济从疫情中复苏。

彭博社报道，美联储在周三（16日）的一份声明中称，美联储将把利率维持在零附近，直到实现充分就业，以及通胀率在一段时间内平均达到2％，但将允许适度过冲。

该声明反映了美联储新的长期政策框架，即将允许此前处于目标水平之下的通胀率推向2％的目标值。

美联储主席鲍威尔在记者会上表示：“这是非常强而有力的指引，体现了我们的信心和决心。我们坚定承诺将完成目标和允许通胀高于目标值”。

这是美国大选前最后一次的货币政策会议中，委员们以八对二的结果通过了决议。达拉斯联储主席罗伯特·卡普兰（Robert Kaplan）投了反对票，其希望保留“更大的政策利率灵活性”，而明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡利（Neel Kashkari）则反对等到“核心通胀率持续达到2％”以后才上调利率。

鲍威尔和其他美联储官员最近几周强调，美国的复苏在很大程度上取决于该国能否更好地控制冠病疫情，并且可能需要进一步的财政刺激措施以支持就业和收入。

据报道，美联储周三承诺将动用全部工具来支持经济复苏。美联储重申，对美国国债和抵押贷款支持证券的购买将“至少按目前的步伐，以期维持市场平稳运行”。

根据美联储官员提供的季度预测，官员们的预期中值是利率将维持超低水平直到2023年末，但有四名官员预计2023年将至少加息一次。

此外，美联储官员预计今年的经济萎缩幅度将比之前有所下降，但未来几年复苏将放缓。鲍威尔表示，“经济复苏的进程明显快于普遍预期”。但他也提醒称，未来经济活动很可能会放慢，前方道路仍存在高度不确定性。

鲍威尔说，疫情危机初期采取的财政措施给经济带来了很大帮助，未来很可能还需要更多财政刺激。

他指出：“绝大多数非官方机构之所以预测美国经济将持续复苏，是因为他们预计美国政府将推出大量额外财政纾困”。他表示，美国大约还有1100万人失业，需要获得更多帮助。