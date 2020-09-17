特朗普称民众下月可接种冠病疫苗 时间表与卫生官员相互矛盾

（早报讯）美国总统特朗普表示，美国民众可能最快在今年10月份广泛接种冠病疫苗。这个说法与一些高级卫生官员预测的从明年3月底到明年年末的接种时间产生矛盾，但特朗普却指其“误解了问题”。

美国高级卫生官员周三（16日）在有关冠病疫苗何时向大众开放的问题上给出了相互矛盾的答案。其中卫生部官员曼戈在采访中表示，每个美国人应该都能在明年3月底前接种冠病疫苗。曼戈给出的这个时间表比制药公司高管、多数公共卫生专家和和其他美国高层卫生官员的预测都更为激进。

但另一方面，美国疾病预防控制中心主任雷德菲尔德在周三参议院听证会上的发言并不像曼戈那么乐观。他在参议院拨款小组委员会听证会上说，“如果你问我什么时候冠病疫苗向美国公众开放，我认为可能会是2021年第二季度末或第三季度”。这表明可能在明年春末或夏季的某个时间。

美国国家过敏和传染病研究所所长福奇较早前在采访中也表示，美国虽然有希望实现2021年一季度这个目标，但可能性不大，疫苗广泛普及可能要等到2021年晚些时候。

对于政府高级卫生官员对冠病疫苗接种的预测，美国特朗普在新闻发布会上说，“我们所做的优化工作极好”。特朗普表示，雷德菲尔德有关明年春末或夏季的某个时间让美国人接种疫苗的说法是一个错误。

特朗普称，他在雷德菲尔德出席参议院听证会后打电话给他，告诉他的说法不正确。特朗普谈到雷德菲尔德的证词时说：“我认为他误解了问题。”

特朗普表示，到2020年底，美国至少可以分发1亿剂冠病疫苗。他说：“一旦美国食品药物管理局（FDA）批准了这种疫苗，到2020年底，我们将能够分发1亿剂疫苗，而且数量远远超过这一数量。”