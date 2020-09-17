白宫暗示愿意提高刺激计划规模 望10天内达成协议

（早报讯）白宫周三强烈暗示，愿意在与民主党的谈判中提高刺激计划规模，并希望参议院共和党人也加入进来，以便在未来一周至10天之内达成刺激协议。

彭博社报道，白宫幕僚梅多斯表示，特朗普对于众议院部分两党议员提出的1.5万亿美元（2.04万亿新元）刺激方案持开放态度，并指该提案旨在打破长达数月的谈判僵局以支持美国经济从疫情中复苏。

梅多斯表示，由众议院民主党和共和党议员组成的50人小组所拟计划的总支出数字高于政府期望水平，但还不到令双方“谈不下去”的程度。

此前，参议院共和党人和众议院民主党领袖对这一方案提出了批评。众议院议长佩洛西认为该方案的刺激规模不足，而参议院党鞭桑恩则表示，1.5万亿美元的规模会让共和党议员“很心痛”。

特朗普周三在推特上敦促共和党人接受“更高水平”的纾困支出。他写道，“共和党，接受一个高得多的数字吧，最后反正都会回到美国（以这种或那种方式！）”。

白宫新闻秘书麦肯内妮稍后的一次简报会上说，所谓的“更高”是相对于上周被民主党否决的参议院共和党的精简版刺激法案。

上周，参议院共和党人曾试图通过一项规模6500亿美元的刺激方案，但由于无法解决持续的疫情危机而遭到民主党阻挠。