空难调查：波音737MAX飞机设计缺陷、美联航局缺监管

（早报讯）美国国会众议院认定此前737MAX系列飞机的两起致命空难是由于波音公司及美国联邦航空局“犯下了一系列严重错误”共同导致的。

美国众议院星期三（16日）发布了调查小组在历经18个月调查的报告。报告称，2018年10月印尼狮航JT610客机失事和2019年3月埃塞尔比亚航空公司ET302航班失事这两起事故，“并不是由单一的机械故障、技术失误或者管理不当引起的”，而是“波音公司的工程师错误的技术假设、波音公司管理缺乏透明度以及美国联邦航空局监管严重不足共同引起的”。

报告指出，波音公司在“明知737MAX系列飞机存在设计缺陷的情况下”，刻意向航空公司、飞行员以及监管机构隐瞒相关资讯，并通过商业关系影响监管机构的管理和审查。

报告也指责美国联邦航空局“严重缺乏对波音737MAX系列飞机的审批和监管”，甚至“在两起事故之间的关键时期拿公众的生命安全做赌注”，并认为美国联邦航空局的监管体系“存在严重问题”，急须进行“彻底改革”。

波音在报告出炉后的一份声明中表示，737 MAX机型的设计修改已接受了公司内外的严格审查，进行了超过37.5万小时的工程测试，并进行了1300次试飞。一旦美国联邦航空局和其他监管机构确认737 MAX可以安全复飞，它将成为历史上受到最严格审查的机型之一。