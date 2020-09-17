古特雷斯：冠病是全球安全的头号威胁

（早报讯）联合秘书长古特雷斯表示，冠病病毒已成为当前全球安全的头号威胁，国际社会必须团结一致对抗病毒。

古特雷斯星期三（16日）在纽约联合国总部召开第75届联合国大会前举行记者会时说，冠病是“我们一生中前所未见的”重大挑战。

古特雷斯说，为应对冠病疫情，他今年三月发出全球停火倡议，目前在阿富汗、苏丹等国已看到令人振奋的进展。但其他许多热点地区仍然形势紧张，各方的不信任依旧深重。

古特雷斯表示，他将在联大发出强烈呼吁，敦促国际社会采取实际行动，推动今年年底前真正实现全球停火。他表示，联大期间各国应抓住一切机会，同心协力推动实现和平；这也是国际社会为战胜病毒团结一致的时机。

古特雷斯还说，冠病大流行暴露了人类社会既有的种种全球性挑战，例如可持续发展议程和可持续发展目标进展缓慢，气候变化加剧等等。疫情后的复苏是人类解决这些挑战的机遇期，因此疫情后复苏必须符合可持续发展目标和《巴黎协定》的要求；必须摆脱对化石燃料和高污染行业的依赖；必须推进性别平等。疫情后复苏也要求一种“有效的”多边主义。

古特雷斯说：“我们必须展现出前所未有的团结，以战胜当前面临的危机，推动世界恢复正常、再次繁荣，并坚守《联合国宪章》的愿景。”