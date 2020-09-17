飓风“莎莉”袭美 豪雨成灾逾50万户停电

（早报讯）二级飓风“莎莉”在美国东部时间16日登陆美国墨西哥湾沿岸阿拉巴马州和佛罗里达州，尽管较后飓风减弱为热带风暴，但仍带来破坏性大风和持续强降雨，酿成严重水患，许多地区街道与民宅泡在水中、路树倾倒，超过55万户人家停电。

美国国家飓风研究中心指出，莎莉（Sally）在美东时间周三清晨5时45分左右登陆距佛州西部约48公里的阿拉巴马州沿岸，到了下午1时，最大持续阵风达每小时约113公里，当局对沿岸部分地区发布风暴潮与龙卷风警报。

该中心指出，莎莉登陆后，相关地区四个小时内的降雨量达到四个月以来的总雨量，酿成严重水患。阿拉巴马州莫比尔地区和佛州彭萨科拉地区受灾严重，当地的树木和电线被折断，房屋和油站垮塌受损，许多街道已形成约50公分的洪水，多辆汽车被冲走；沿岸有停泊在港口的船只被毁，更有船只被冲上岸，也有桥梁被冲垮。另外在路易斯安那州，东南部的低洼地区已被洪水淹没。

追踪网站poweroutage.us.显示，阿拉巴马州、佛州与密西西比州共计有超过55万户民宅和商家停电。当局预计莎莉造成20亿至30亿美元（约27亿至41亿新元)的经济损失。

莎莉继续向东北移动，当局预计在当地时间17日进入乔治亚州和南卡罗莱纳州。