报告：2030年实现全球30亿人上网需4280亿美元

（早报讯）国际电信联盟说，到2030年还需要投资约4280亿美元（约5806.7亿新元），才能实现全球10岁以上未上网的30亿人口都能使用宽带互联网。

新华社报道，根据国际电联周四（17日）发布的研究报告，从全球和区域层面仔细审视了与基础设施需求、支持性政策和监管框架、基本数字技能等相关的费用，并探讨如何筹措资金，将网络推向没有服务的社区。

国际电联秘书长赵厚麟表示，要想在今后10年结束时实现每个人都能上网，投资必不可少，这要求公有和私营部门进行前所未有的协调。这份研究可作为“急需的路线图”，引导决策者们走上“实现为所有人提供的可无障碍获取、负担得起、可靠且安全的数字化技术和服务的前进之路”。

国际电联数据显示，全球未实现接入互联网的人口中超过12%居住在边远农村地区，其中大多数位于非洲和南亚。而性别数字鸿沟加剧了这方面的差距。全球范围内，使用互联网的人口中男性多于女性，女性互联网普及率约为48%，男性约为58%。

报告说，要实现全球人口上网是一项“宏伟目标”。如今众多基本服务在线上推出，没有接入宽带互联网的人口可能会“落后得更远”，因此这一目标对任何关注实现联合国可持续发展目标能力的国家而言都至关重要。