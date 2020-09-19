巴西冠病确诊病例近450万起 又一部长和州长确诊

（早报讯）巴西卫生部最新数据显示，当地昨天（9月18日）单日新增冠病确诊病例达3万9797起，累计确诊病例已达449万5183起。当地昨天新增死亡病例为858例，累计死亡人数达13万5793起。

据中新社报道，巴西目前疫情最严重的圣保罗州，累计确诊病例已达92万4532起，死亡病例则达3万3678起。其首都巴西利亚所在的联邦区，累计确诊病例也超过18万1000起。

巴西旅游部18日宣布，该部部长马塞罗·安东尼奥（Marcelo Antonio）的冠病检测结果呈阳性。不过，安东尼奥没有出现症状，正在居家隔离办公。他是巴西联邦政府中第九位确诊冠病的内阁部长。他16日曾在巴西总统府与总统博索纳罗和议员们共进午餐，当天还曾出席卫生部长爱德华多·帕佐埃罗（Eduardo Pazuello）的就职仪式。

此前，巴西已有八名内阁部长确诊感染冠病，其中包括总统府机构安全办公室主任、矿产和能源部长、教育部长、公民和社会行动部长、科技与创新部长等。

巴西南马托格罗索州州长雷纳尔多·阿赞布贾（Reinaldo Azambuja）17日也在社交媒体宣布，自己被诊断感染冠病。现年57岁的阿赞布贾成为巴西第14位确诊冠病的州长。