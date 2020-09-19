泰反政府领袖号召民众参加周末大示威

（早报讯）泰国反政府示威者计划一连两天在曼谷举行大规模的抗议活动，主办方希望出席人数能够突破以往规模。

法新社和路透社报道，数以百计的示威者周六（19日）在法政大学校园里聚集。校方此前表示，可能会禁止示威者进入校园范围，但这种情况并未发生。

外号“企鹅”的反政府领袖帕里特（Parit Chiwarak）说，他相信当天的参与人数可能多达10万人。警方的估计为5万人。

示威者除了曼谷的年轻人，也有来自全国其他地方的民众。来自南部素叻他尼府（Surat Thani）的一名35岁女子说：“政府一直在欺骗我们，我们要这些人下台。现在经济一片低迷，人们都没有钱。”

人权律师阿农则在推特上说：”人民将向政府拿回属于他们的权利。”

预计示威者迟些将移往曼谷市区皇家田广场（Sanam Luang），晚上的抗议活动将在皇宫外举行。到了星期天，他们还计划游行到距离皇宫不远的国会大厦。当局已警告示威者不要靠近国会大厦。

曼谷的嘟嘟车司机和电单车出租车司机也响应周六的反政府示威。（法新社）

自7月中旬以来，由曼谷大学生发起的这一系列反政府示威，声势日渐壮大，他们提出的要求包括首相巴育领导的军政府下台、修改宪法和重新举行大选，一部分参与者甚至挑战泰国长久以来的禁忌，要求改革君主制，限制王室权力。

巴育此前表示，政府允许示威活动作为表达诉求的一种方式，但要求改革君主制是绝对不可接受。