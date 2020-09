特朗普批准甲骨文与TikTok的交易

美国总统特朗普告诉媒体,他批准商业软件开发商甲骨文(Oracle)与TikTok的交易,容许TikTok继续在美国经营。

据CNN报道,“这笔交易得到了我的祝福(I have given the deal my blessing)”,特朗普说,“我在理论上(in concept)已经批准了交易”。

新的交易还包括零售商沃尔玛(Wal-Mart),特朗普称,新公司完全由甲骨文及沃尔玛控制。

特朗普称,新公司的总部将设于得州,雇用多达2万5000名工人。交易内容还包括对一项教育项目捐款50亿美元(67亿新元)。

另据澎湃新闻报道,字节跳动今天(20日)早间发布声明称,为了确保1亿美国人能够继续使用TikTok这款高人气的视频及内容应用软件,满足美国政府监管要求,加强TikTok美国业务,字节跳动、甲骨文、沃尔玛对TikTok的合作形成原则性共识。三方将按照此共识,尽快达成满足美国和中国法律要求的合作协议。

据报道,甲骨文将成为TikTok在数据安全合规方面的合作伙伴。双方将开展类似苹果在中国由“云上贵州”进行的数据安全合规合作。

根据业务发展需要,TikTok将继续把美国作为总部,TikTok团队也将持续扩充,新增2.5万个工作岗位。

TikTok还将联合多家公司,投资建立总额为50亿美元的全球教育基金会,通过技术、在线视频提升全球教育水平。

美国随后宣布,将原定今天生效的TikTok下载禁令推迟一周,在本月27日晚间生效。

据路透社报道,美国商务部公告,“鉴于近期积极事态发展”,并在总统特朗普的指示下,将禁令推迟至当地时间27日晚上11时59分才进行。

知情人士说,禁令延后执行,将让TikTok母公司字节跳动与美国公司甲骨文和沃尔玛有时间完成交易,以成立一家名为TikTok Global(抖音国际)的新公司,来处理TikTok在美业务。

TikTok在推特上提到,沃尔玛和甲骨文将参与TikTok Global首次公开售股前的融资活动,而这两家公司将从中累计获得多达20%的股权。

不过,TikTok与甲骨文和沃尔玛的交易仍要得到中国政府的批准。

美国商务部18日原本决定,本周日起禁止TikTok在美国境内应用商店的下载、更新,并将于11月12日起禁止TikTok在美国提供服务。

美国宣布针对微信和TikTok的禁令后,中国昨天严厉警告将采取必要措施,随后公布《不可靠实体清单规定》,为反制美国接连打击中国科技企业铺路。