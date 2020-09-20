特朗普批准甲骨文与TikTok的交易

美国总统特朗普告诉媒体，他批准商业软件开发商甲骨文（Oracle）与TikTok的交易，容许TikTok继续在美国经营。

据CNN报道，“这笔交易得到了我的祝福（I have given the deal my blessing）”，特朗普说，“我在理论上（in concept）已经批准了交易”。

新的交易还包括零售商沃尔玛（Wal-Mart），特朗普称，新公司完全由甲骨文及沃尔玛控制。

特朗普称，新公司的总部将设于得州，雇用多达2万5000名工人。交易内容还包括对一项教育项目捐款50亿美元（67亿新元）。

另据澎湃新闻报道，字节跳动今天（20日）早间发布声明称，为了确保1亿美国人能够继续使用TikTok这款高人气的视频及内容应用软件，满足美国政府监管要求，加强TikTok美国业务，字节跳动、甲骨文、沃尔玛对TikTok的合作形成原则性共识。三方将按照此共识，尽快达成满足美国和中国法律要求的合作协议。

据报道，甲骨文将成为TikTok在数据安全合规方面的合作伙伴。双方将开展类似苹果在中国由“云上贵州”进行的数据安全合规合作。

根据业务发展需要，TikTok将继续把美国作为总部，TikTok团队也将持续扩充，新增2.5万个工作岗位。

TikTok还将联合多家公司，投资建立总额为50亿美元的全球教育基金会，通过技术、在线视频提升全球教育水平。

美国随后宣布，将原定今天生效的TikTok下载禁令推迟一周，在本月27日晚间生效。

据路透社报道，美国商务部公告，“鉴于近期积极事态发展”，并在总统特朗普的指示下，将禁令推迟至当地时间27日晚上11时59分才进行。

知情人士说，禁令延后执行，将让TikTok母公司字节跳动与美国公司甲骨文和沃尔玛有时间完成交易，以成立一家名为TikTok Global（抖音国际）的新公司，来处理TikTok在美业务。

TikTok在推特上提到，沃尔玛和甲骨文将参与TikTok Global首次公开售股前的融资活动，而这两家公司将从中累计获得多达20%的股权。

不过，TikTok与甲骨文和沃尔玛的交易仍要得到中国政府的批准。

美国商务部18日原本决定，本周日起禁止TikTok在美国境内应用商店的下载、更新，并将于11月12日起禁止TikTok在美国提供服务。

美国宣布针对微信和TikTok的禁令后，中国昨天严厉警告将采取必要措施，随后公布《不可靠实体清单规定》，为反制美国接连打击中国科技企业铺路。