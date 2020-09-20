美国TikTok下载禁令推迟一周才执行

美国在当地时间昨天（9月19日）宣布，将原定今天生效的TikTok下载禁令推迟一周，在本月27日晚间生效。

据路透社报道，美国商务部公告，“鉴于近期积极事态发展”，并在总统特朗普的指示下，将禁令推迟至27日晚上11时59分才进行。

禁令一旦生效，美国苹果公司和谷歌就必须停止让用户下载TikTok。美国商务部前天原本发出指令，基于国家安全，从今天起开始禁止下载微信和TikTok应用软件。

知情人士说，禁令延后执行，将让TikTok母公司字节跳动与美国公司甲骨文和沃尔玛有时间完成交易，以成立一家名为TikTok Global（抖音国际）的新公司，来处理TikTok在美业务。

美国总统特朗普早前声称，他批准甲骨文与TikTok的交易，并容许TikTok继续在美国经营。

据CNN报道，特朗普说，这笔交易得到了他的祝福，而他在理论上已经批准了这笔交易。

新的交易还包括沃尔玛。特朗普称，新公司完全由甲骨文及沃尔玛控制。

特朗普称，新公司的总部将设于德克萨斯州，雇用多达2万5000名工人。交易内容还包括对一项教育项目捐款50亿美元（67亿新元）。

另据澎湃新闻报道，字节跳动今天早间发布声明称，为了确保1亿美国人能够继续使用TikTok这款高人气的视频及内容应用软件，满足美国政府监管要求，加强TikTok美国业务，字节跳动、甲骨文、沃尔玛对TikTok的合作形成原则性共识。三方将按照此共识，尽快达成满足美国和中国法律要求的合作协议。

甲骨文将成为TikTok在数据安全合规方面的合作伙伴。双方将开展类似苹果在中国由“云上贵州”进行的数据安全合规合作。

根据业务发展需要，TikTok将继续把美国作为总部，TikTok团队也将持续扩充，新增2万5000个工作岗位。

TikTok还将联合多家公司，投资建立总额为50亿美元的全球教育基金会，通过技术、在线视频提升全球教育水平。

不过，交易仍要得到中国政府的批准。