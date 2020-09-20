甲骨文宣布计划持有新成立公司TikTok Global部分股权

美国科技甲骨文宣布，他们计划持新成立公司TikTok Global（抖音国际） 12.5％的股权，并成为这家公司的云计算提供商。

据彭博社报道，甲骨文昨天（9月19日）在声明中称，TikTok选定甲骨文，是受到视频会议软件公司Zoom的影响。Zoom最近将部分视频会议数据转移到甲骨文的云业务上。

甲骨文执行主席埃里森（Larry Ellison）在声明中说：“ TikTok之所以选择甲骨文第二代云基础架构，是因为它比所有其他主要云端服务提供商当前提供的第一代技术更快、更可靠且更安全。”

TikTok说，甲骨文和另一家美国公司沃尔玛公司最终可能在TikTok Global拥有高达20％的股权，并会在首次公开售股前的融资活动中购得。

知情人士透露，TikTok母公司字节跳动的现有投资公司红杉资本（Sequoia Capital）和大西洋大众（General Altantic）也有可能在这一轮融资活动中，寻求持有TikTok Global的股份。

美国总统特朗普早前告诉媒体，他批准商业软件开发商甲骨文（Oracle）与TikTok的交易，容许TikTok继续在美国经营。美国随后宣布，将原定今天生效的TikTok下载禁令推迟一周，在本月27日晚间生效。