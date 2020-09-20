据悉TikTok将启动上市前融资 估值近5000亿人民币

消息人士透露，TikTok近期将开启一轮融资，甲骨文和沃尔玛将在此轮融资共计投资近1000亿元（人民币，下同，200.78亿新元）。该轮融资完成后，TikTok的投后估值将达到近5000亿元。

据观察者网报道，知情人士告诉记者，ikTok近期将开启一轮融资，在新一轮融资中，字节跳动将继续掌握TikTok的控制权，甲骨文和沃尔玛则会分别获得TikTok 12.5%和7.5%的股份。

美国总统特朗普推动TikTok出售期间，路透社7月末曾报道，字节跳动股东给予TikTok的收购估值约为500亿美元（679.53亿新元）。8月末，美国消费者新闻与商业频道（CNBC）又援引知情人士称，TikTok收购估值区间约在200亿至300亿美元。

字节跳动与甲骨文、沃尔玛进行合作的“云上加州”方案目前已得到美国总统特朗普“原则上”的批准。字节跳动20日也发布声明说，三方公司已就此方案达成共识。

观察者网获悉，在字节跳动的控制下，TikTok将组建新的董事会和管理层。TikTok同期会（在美国）开启新一轮不超过20%比例的融资，甲骨文和沃尔玛将会作为具有优先购买权的潜在投资方被引入。如市场条件允许，TikTok将在一年内在美国完成首次公开募股（IPO）。

按照当前计划，多家美国公司或将成为TikTok的投资方。但值得注意的是，字节跳动仍继续保有对TikTok的大部分股权、核心算法与技术的控制。

当前，TikTok已发布声明，TikTok、甲骨文、沃尔玛三方已初步达成“云上加州”合作方案。同时，“云上加州”方案已经初步被美国政府同意。根据该方案，甲骨文将成为TikTok在数据安全合规方面的合作伙伴。双方将开展类似苹果在中国由“云上贵州”进行的数据安全合规合作。该方案不涉及技术与算法转让。

这也意味着，TikTok将会在美国继续运营下去，避免被“关闭”或“全盘出售”的命运，同时字节跳动也仍掌握着TikTok的核心控制权，并未出局。

美国总统特朗普19日对记者说道，“我在原则上同意了这笔交易。”“安全性将达到100%。”美国商务部禁止在美国境内下载TikTok的禁令已被推迟至9月27日晚23时59分。美国商务部称，这是“鉴于近期事态的积极发展与特朗普的指示。”