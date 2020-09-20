曾任加拿大总理11周 特纳去世享年91岁

（早报讯）加拿大前总理特纳（John Turner）星期五（9月18日）晚上在多伦多去世，享年91岁。

特纳曾在1984年6月至9月担任总理之职79天，是加拿大历来任职时间第二短的总理。

中新社报道，加拿大现任总理特鲁多和总督帕耶特19日晚间分别发表声明对特纳表示哀悼。

特鲁多称赞特纳是富有天赋的政治家、律师和运动员；亦是谦虚、具有强烈社会良知的人。

帕耶特表示，特纳的职业生涯跨越了加拿大现代史上最动荡的时期之一。他所倡导的改革仍影响着当今的政坛，尤其在自由贸易和性别平等等领域。

据报道，特纳1929年出生于英国。在父亲过世后，年幼的他随母亲移居加拿大首都渥太华（Ottawa）。他在温哥华的不列颠哥伦比亚大学学习政治学时成为田径明星。1947年，他曾创造100码短跑全国纪录，并获得1948年奥运会参赛资格，但可惜因车祸受伤无法赴赛。

特纳当过律师，1962年当选加拿大众议院议员。当时，年轻俊朗的他被人称为“加拿大的肯尼迪”。他曾担任消费者及企业事务部长、司法部长和财政部长等职。1976年初，他选择暂别政坛，回归律师事业。

1984年特纳复出，当选加拿大自由党党领，并且在没有国会众议员身份的情形下接替皮埃尔·特鲁多，成为加拿大第17位、第23任总理。但在同年9月举行的大选中，自由党落败，其总理任期亦结束。

渥太华的国会大厦为特纳的逝世降下半旗。