TikTok与美国两家公司达成初步共识 特朗普同意甲骨文收购交易

（早报讯）TikTok母公司字节跳动与美国甲骨文和沃尔玛两家公司达成原则性共识，三方将据此尽快达成符合中美两国法律规定的合作协议。

新华社报道， TikTok星期六（19日）发表声明说，这份原则性共识已作为提案交给美国政府，TikTok认为三方原则性共识将解决围绕公司未来在美国运营和发展的问题。TikTok愿继续为包括1亿美国用户在内的全球用户提供“一个安全和包容的平台”。

彭博社报道，美国总统特朗普同天也同意了甲骨文竞购TikTok美国业务的交易，从而使这一颇受欢迎的视频共享应用程序有望避开美国禁令。特朗普说：“我在概念上批准了这笔交易。”“如果他们完成交易，那很棒。如果他们没做到，那也没关系，”

有报道称，名为TikTok Global的新公司已同意向一个教育基金捐款50亿美元，特朗普表示这将满足他对政府从交易中获得分成的要求。“他们将设立一个非常大的基金，” 他说。“这就是我一直要求他们需要做的贡献。”

新浪新闻报道，针对TikTok将在美国设立一个50亿美元的教育基金一事，字节跳动星期天（20日）通过其头条号发布澄清公告称：我们也是从新闻中第一次听说50亿美金的教育基金。公司一直致力于教育领域的投入，也计划和合作伙伴、全球股东一起为全球的学生启动基于AI和视频技术的在线课堂项目。

另外，据一位知情人士，字节跳动正在为TikTok寻求600亿美元的估值。甲骨文计划在新公司TikTok Global持有12.5%的股份，沃尔玛表示已初步同意购买该实体7.5%的股份。

知情人士并称，最终估值价格尚未确定，有关各方还在商定股权结构以及维护数据安全的措施。由于条款还在变动中，因此提出的估值仍可能出现变化。

据报道，特朗普示意同意这笔交易不久后，美国商务部在周六将迫使苹果公司和Alphabet Inc.旗下谷歌周日起从其美国应用商店下架TikTok视频应用的禁令延后一周 ,从当地时间20日午夜推迟到27日午夜。