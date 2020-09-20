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TikTok与美国两家公司达成初步共识 特朗普同意甲骨文收购交易

文 / 林煇智

发布 / 2020年9月20日 5:03 PM

更新 / 2020年9月20日 5:24 PM

TikTok星期六（19日）发表声明说，与美国甲骨文和沃尔玛两家公司达成原则性共识的提案已交给美国政府。TikTok认为，三方原则性共识将解决围绕公司未来在美国运营和发展的问题。（路透社）

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（早报讯）TikTok母公司字节跳动与美国甲骨文和沃尔玛两家公司达成原则性共识，三方将据此尽快达成符合中美两国法律规定的合作协议。

新华社报道， TikTok星期六（19日）发表声明说，这份原则性共识已作为提案交给美国政府，TikTok认为三方原则性共识将解决围绕公司未来在美国运营和发展的问题。TikTok愿继续为包括1亿美国用户在内的全球用户提供“一个安全和包容的平台”。

彭博社报道，美国总统特朗普同天也同意了甲骨文竞购TikTok美国业务的交易，从而使这一颇受欢迎的视频共享应用程序有望避开美国禁令。特朗普说：“我在概念上批准了这笔交易。”“如果他们完成交易，那很棒。如果他们没做到，那也没关系，”

有报道称，名为TikTok Global的新公司已同意向一个教育基金捐款50亿美元，特朗普表示这将满足他对政府从交易中获得分成的要求。“他们将设立一个非常大的基金，” 他说。“这就是我一直要求他们需要做的贡献。”

新浪新闻报道，针对TikTok将在美国设立一个50亿美元的教育基金一事，字节跳动星期天（20日）通过其头条号发布澄清公告称：我们也是从新闻中第一次听说50亿美金的教育基金。公司一直致力于教育领域的投入，也计划和合作伙伴、全球股东一起为全球的学生启动基于AI和视频技术的在线课堂项目。

另外，据一位知情人士，字节跳动正在为TikTok寻求600亿美元的估值。甲骨文计划在新公司TikTok Global持有12.5%的股份，沃尔玛表示已初步同意购买该实体7.5%的股份。

知情人士并称，最终估值价格尚未确定，有关各方还在商定股权结构以及维护数据安全的措施。由于条款还在变动中，因此提出的估值仍可能出现变化。

据报道，特朗普示意同意这笔交易不久后，美国商务部在周六将迫使苹果公司和Alphabet Inc.旗下谷歌周日起从其美国应用商店下架TikTok视频应用的禁令延后一周 ,从当地时间20日午夜推迟到27日午夜。

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