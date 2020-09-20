古特雷斯：美国要求联合国恢复伊朗的制裁存不确定性

（早报讯）美国政府单方面表示已恢复联合国对伊朗实施的制裁，并威胁联合国会员国若不执行制裁将“面临后果”。联合国秘书长古特雷斯表示，联合国无法就美国要求对伊朗实施“快速恢复制裁”机制采取行动，因为“在这个问题上似乎存在不确定性”。

路透社报道，联合国秘书长古特雷斯周六（19日）在给安理会的一封信中写道：“是否确实开始了这一程序，以及（制裁）终止是否继续进行，这似乎是不确定的。”他说：“秘书长不应在这种不确定性存在的情况下继续前进。”

据报道，美国国务卿蓬佩奥当晚较早前在一份声明中称，根据联合国安理会第2231号决议中的“快速恢复制裁”机制，2015年伊核协议达成前联合国对伊实施的制裁已于美国东部时间19日晚8时起恢复生效。

声明说，相关制裁措施包括对伊武器禁运，禁止伊朗进行与核燃料浓缩与再处理有关的活动，禁止伊朗试射、发展弹道导弹，对向伊朗转让核导弹有关技术实施制裁等。

蓬佩奥在声明中还威胁称，那些不愿遵守“制裁义务”的国家最近几日就将面临美国单方行动的后果。

据报道，蓬佩奥在8月20日前往纽约联合国总部，通知安理会美方将启动对伊朗“快速恢复制裁”机制。联合国安理会8月轮值主席、印度尼西亚常驻联合国代表迪安·查尼8月25日表示，鉴于安理会成员在关于美国要求启动对伊朗“快速恢复制裁”机制问题上存在分歧，主席不会就美方要求采取行动。

安理会成员，包括伊核协议参与方英国、法国、俄罗斯、中国、德国多次重申，美国于2018年5月退出伊核协议，不再具有启动“快速恢复制裁”机制的资格。

据报道，英国、法国、德国的常驻联合国代表本月18日致信安理会，表示任何恢复联合国对伊制裁的决定和行为都无法律效力。