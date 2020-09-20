韩国首都圈冠病病例破1万起

（早报讯）韩国首都圈确诊病例超过1万起，确诊患者数超越了引发韩国疫情第一次大暴发的大邱。。韩国政府表示，除首都圈采取更严防控外，非首都圈也将延长保持社交距离措施二级防疫响应。

韩联社报道，韩国中央防疫对策本部星期天（20日）通报，过去24小时，韩国新增确诊病例82起，这是自8月中旬韩国疫情明显反弹后，单日确诊病例首次降至100起内。

由于首都圈“爱第一教会”、光化门集会等引发严重集体感染，导致疫情快速蔓延。截至20日，首都圈确诊病例累计达到1万零7起，集中了全国超43%的确诊病例，首都圈确诊患者数也超越了引发韩国疫情第一次大暴发的大邱。

韩国保健福祉部长官朴凌厚说，与8月单日新增病例超过400个相比，近期疫情呈现一定缓和趋势，且由于采取严格管控，民众出行率明显下降，但全国多地集体感染仍然频发，如今降低防控级别还为时太早。他说，下周末是中秋假期，恐出现大范围人流移动，要求继续保持严格的防控态势，建议民众减少出行。

韩国总理丁世均当天表示，由于新的集体感染和无法追踪源头的病例持续增加，仍不能放松警惕，将继续保持社交距离措施二级防疫响应。数据显示，韩国感染途径不明的患者比重超过28%。

目前，韩国非首都圈地区采取保持社交距离措施二级防疫响应，禁止娱乐场所、歌厅、室内健身房等营业。首都圈在此基础上采取更严格防控措施。