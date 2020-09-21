美冠病检测创纪录 一天超过100万次

（早报讯）美国创下了一天进行超过100万次2019冠状病毒检测的纪录。不过，多名专家认为，美国每天需要进行高达600万至1000万次病毒检测才能控制住疫情。

路透社报道，根据一个冠病追踪项目，美国本月19日（上周六）进行了超过106万次的冠状病毒检测。该项目是由志愿者进行的疫情追踪项目。这一纪录是在美国病毒检测持续数周下降后创下的。

在截至9月13日的一周内，美国平均每天为65万人进行检测，这低于7月底每天超过80万人接受检测的峰值。

自冠病大流行暴发以来，检测试剂盒短缺阻碍了遏制疫情传播的努力。

美国总统特朗普3月表示，“任何想要接受检测的人都会得到检测。”这一目标尚未实现。

另据美国之音，危机的核心是实验室对自动化检测设备的依赖，这些设备使他们只能使用由少数制造商制造的专利化学试剂盒和其他工具。

美国食品与药物管理局（FDA）已经批准一些唾液检测的紧急使用授权，这些检测法不需要拭子，使用现成的试剂。美国当局也批准了混合检测，这种方法可以同时检测几个人的样本，并可以扩大检测能力。

然而，联合检测只在疫情有限的地区更有效。据路透社分析，9月中旬，全美50个州中有27个州的检测阳性率高于5%，其中南达科他州更高达17%。