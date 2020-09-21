印尼医疗体系堪忧 见习医生投入抗疫前线

（早报讯）近日有报道指印度尼西亚有超过100名医生在抗击2019冠状病毒疾病大流行期间去世，该国卫生部长特拉万日前称，印尼有超过1万6282名见习医生和志愿者在医院和实验室工作，另外还有大批医疗人员随时可以投入到抗疫行动中，他的这番谈话引发批评。

《雅加达邮报》报道，特拉万上周说，除了已到医院和实验室报到的1万6000多名见习医生和志愿者外，“我们还可以再投入3500名见习医生和800名‘群岛卫生计划’学员，另外还有685名志愿者，这些志愿者包括肺专科医生、麻醉师、内科医生、家庭医生和护士等，只要有需要，他们随时可以投入服务。”

印尼医科学生通过毕业考后，必须到一家医院和一个社区卫生中心（Puskesmas）各实习半年。疫情暴发后，印尼政府将医科毕业生的实习期缩短为九个月，以减少他们暴露在病毒中的风险。被派到西部地区的见习生每月酬劳为315万印尼盾（约290新元），被派到东部则每月360万印尼盾。

由于冠病大流行充满不确定性，许多见习医生选择推迟实习。除此，病毒检测呈阳性、怀孕或共病症患者都被禁止参加见习计划。

根据印尼医生实习委员会（KIDI）的数据，今年5月首批参加见习计划的医科毕业生仅约60%，8月和9月的情况有所改善，在3400个见习配额中，约3100人报名。

要求不具名的一名25岁见习生说，她从5月推迟到8月才到东爪哇一所医院实习。“我想先看看比我早一批报到朋友是否需要直接接触冠病患者，有没有人感染冠病。后来我认为自己可以应付，就参加了实习。”

她说，在她的医院里，冠病患者只能由全职医生负责。问题是，当见习医生被派到急症室时，急诊室里的病人在未接受检测前，根本无从知道他们是否感染了冠病。

虽然印尼政府为见习医生提供了两个星期的虚拟培训课程，但她还是感到担心。“参与见习期间，我不打算回家探望我的家人。”

据印尼医学协会统计，印尼的医生和病人的比例在所有东南亚国家中差距最大，平均每1000人对0.52名家庭医生和0.13名专科医生。

至今，印尼有至少117名医生因冠病去世，其中53人为专科医生。