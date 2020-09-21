法国冠病疫情出现反弹 巴黎启动“白色计划”抗疫

（早报讯）法国2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情近几周出现反弹，巴黎大区和蒙彼利埃两地已经启动了“白色计划”第一阶段方案，为即将到来的新一波疫情高峰做准备。

据报道，随着疫情出现反弹，法国的医疗系统再次承受重压。法国医护人员警告称，未来两三周后可能将出现就医率大幅增加态势。

巴黎大区地区卫生局主任卢梭表示，他认为在“两到三周”之后，新增病例就医率可能会迅猛上升。卢梭称，巴黎大区目前约有2500名冠病患者入院治疗，其中250人被送入重症监护室，这意味着已经有大约20%的重症监护室床位已经被冠病患者所占据。

同日，巴黎大区卫生局和蒙彼利埃大学附属医院于重新启动了“白色计划”第一阶段，在预计病人数量将猛增的情况下，提前对医护人员和床位进行组织调配。

“白色计划”，是法国为应对非常事态而于2004年立法、在医疗部门设立的响应机制，相关事态可能是卫生危机，也可能是其他突发事件，如恐怖袭击等。2018年12月斯特拉斯堡发生恐袭后，法国当局就启动了“白色计划”。

“白色计划”启动后，法国卫生部门可以在部分或全部领土上，为应对流行病疫情、核/生物/化学风险而实施紧急预案，可以动员必需的医护人员、推迟没有绝对必要性的手术等，并且可以调动紧急医疗救援（SAMU）等机构进行协同配合。