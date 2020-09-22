美众院共和党公布完整冠病起源报告

（早报讯）美国众议院外交事务委员会共和党领袖针对2019冠状病毒疾病大流行的起源、暴发过程、世界卫生组织（WHO）的应对以及中国政府在疫情发生后的处理手法，公布完整版的调查报告。内容列举多项证据和细节指控中国政府隐匿疫情和病毒威胁，并指责世界卫生组织未尽为全球健康把关的职责。

美国之音报道，众议院外委会首席共和党成员麦考尔（Michael McCaul）周一（21日）公布的最终版调查报告，为6月同一研究团队所发表的《关于COVID-19全球大流行病起源包括中共与世卫组织角色问题的少数党中期报告》的延续。

报告除了更新冠病大流行暴发九个多月来的事件时间线之外，还提供中国政府隐匿疫情的新证据和世卫组织对麦考尔办公室数封询问信函和致电所做出的回应。

相较于中期报告，最终版本报告把疫情的时间线延长到今年3月11日世卫组织宣布大流行病的日子，并讨论了此后的重大事件。

身兼众议院中国工作组主席的麦考尔说：“我们从持续调查中发现了更多令人不安的证据，证明中国共产党掩盖事实，世卫组织总干事谭德塞对病毒处理不当，使得一切演变成为一场致命的全球大流行病。”

他再次指责世卫组织在这次疫情中的失能，“很明显的，如果中国共产党是透明的，如果世卫组织领袖更关心全球健康，而非如何安抚中国共产党，那许多生命就能幸免于难，大规模的经济重创就能有所减轻。”

麦考尔说：“揭露真相的第一步，我们必须让中国共产党以及世卫组织总干事谭德塞负责，让他们为世界所承受的苦难负责。”

美国冠病确诊人数至今累计逼近700万，死亡人数即将超过20万，为全球疫情最严重的国家。