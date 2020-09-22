泰国：缅甸外劳薪水过低诉诸法律索偿

（早报讯）位于泰国和缅甸边界的湄索是通往泰国西部的一个贸易重镇，当地设有约430家工厂，约4万4500名工人在当地工作，其中大部分工人来自缅甸。

路透社去年9月向当地数十名缅甸工人进行调查后发现，他们在湄索（Mae Sot）打工，每天只获得310泰铢（约13.50新元），低于法律规定。

当地政府接获通报后突击搜查了两家制衣厂，下令工厂老板向工人作出赔偿。其中一家工厂的老板被令向600多名工人支付总额1800万泰铢的赔偿金。湄索劳工部确认，该工厂老板艾格（Cortina Eiger）已向工人支付赔偿金。

但另一家工厂的老板嘎拉娅尼（Kanlayanee Ruengrit）在警方突击搜查后就结束了业务，失去工作的26名工人至今仍未收到总额348万泰铢的赔偿金。

现在这群失业的外劳决定提起诉讼，寻求获得赔偿。

当地和国际人权团体从缅甸工人口中得知，嘎拉娅尼的工厂为多家国际品牌包括环球影城和英国超市集团特易购（Tesco）生产产品。

迪士尼、星巴克和特易购均表示，他们正与当地官方代表及民间团体合作，协助嘎拉娅尼工厂的缅甸工人寻找解决办法。

MAP Foundation是一个旨为帮助缅甸移民社群在泰国生活和工作的非政府组织，该组织的劳工权利协调员苏查特说，投资于湄索的企业剥削移民劳动力的例子屡见不鲜，这只是其中一个例子。

泰国劳工保护与福利部的监督员贾汝猜拒绝对此案发表评论，但否认官方对该地区违反劳工条例的行为视而不见。