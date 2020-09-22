菅义伟向文在寅回信 强调日韩是“重要邻国”

（早报讯）据共同社22日报道，韩国总统府21日宣布，已于19日收到日本首相菅义伟对总统文在寅祝贺其就任首相的书信表示感谢的回信。菅义伟在回信中强调“两国是重要邻国”，在此基础上表示“期待克服难题，构筑面向未来的双边关系”。

文在寅16日发送了呼吁面向日韩关系发展“共同努力”的书信。他表达了面向对话“期待日方积极响应”的意向。

共同社称，在日韩关系恶化的情况下，韩国政府希望以日本首相易人为契机摸索对话的头绪。不过由于菅义伟宣布将继承安倍政府的政策，韩国媒体报道悲观的看法称，日方对韩国的姿态“不会有大的变化”。

韩国朝鲜日报网报道称，菅义伟在收到文在寅的贺信三天后发来了回信。但菅义伟幷未提及韩日首脑会面的事宜。

报道指出，菅义伟上任后幷未传递出对韩国的缓和信息，而是表达了不满。他在向月刊《文艺春秋》最新一期（10月号）的投稿中称：“2015年，韩日两国就‘最终、不可逆转地解决’慰安妇问题达成了协议，但韩国推翻这一协议的可能性幷非为‘零’”，“因此通过外交渠道让美国发表声明对该协议表示欢迎，让美国成为‘证人’。”这是日本首相首次公开表示为让慰安妇协议得以持续，同美国进行了紧密合作。

他还表示：“没想到韩日关系会如此迅速地发生变质，韩日当中是哪一方移动了球门柱，相信作为‘证人’的美国也心知肚明。”有分析认为，他的此番言论暗示如果两国关系持续恶化，美国将通过外交途径向韩国施压。