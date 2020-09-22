斯诺登同意向美国政府支付500万美元

美国情报部门前雇员爱德华·斯诺登同意，从其售书和演讲所得中向美国政府支付逾500万美元。

俄卫星网22日引述美国电视台CNN报道，此前美国司法部因斯诺登出版《永久记录》（Permanent Record）违反“保密”义务对其提起诉讼。美国司法部表示，政府计划没收售书的所有收入。2019年底，弗吉尼亚州亚历山德里亚市法院裁定政府有权获得售书所得收入。

美国司法部对斯诺登提起的民事诉讼，独立于其泄露机密信息的刑事案。美国政府表示，如果斯诺登是通过攫取政府信息而获得欢迎，那么他无权从一系列国家出版的书中获利。

据CNN消息称，到本月，斯诺登已从售书中赚取了420万美元。此外据悉，他有偿演讲56次，共赚取约103万美元。

2013年6月，斯诺登向美国《华盛顿邮报》和英国《卫报》提供了一系列有关美英特工部门进行互联网监视跟踪计划的机密材料，引发“棱镜门”事件。

在揭露该计划后，斯诺登逃往香港，之后到俄罗斯幷获得在俄的临时庇护。美国政府随后宣布通缉斯诺登，并以间谍罪等3项重罪对其进行起诉。

2013年8月，斯诺登获俄罗斯“临时避难”许可。2014年8月，斯诺登获得为期3年的俄罗斯居留许可；2017年1月，斯诺登的居留许可被延长至2020年。