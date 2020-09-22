印度明确要求 中国军队退出当前所有对峙点

（早报讯）《印度教徒报》9月21日援引印度军方消息人士的话报道，印中两军代表于当地时间21日上午举行第六轮军长级会谈，地点在两国边境实控线中方一侧。中国外交部发言人汪文斌21日下午在例行记者会上证实，第六轮军长级会谈正在进行中。如果有消息的话，中方会及时发布。他表示，近期中印两国通过外交和军事渠道就解决当前边境事态保持密切沟通。

印度媒体报道，印方在此次会谈中将明确提出，要求“中方军队必须退出当前所有对峙点，幷为人员和装备撤离制定清晰的时间表”“保证从达普桑盆地至班公湖地区撤出军事部署”“确保印度部队能够自由进入相应巡逻点巡逻”等。印度政府消息人士称，印方还将要求“中方严格遵守有关在两国边境实控线地区部署军队数量的限制及其他规定”。该消息人士表示此次会谈“不仅关乎脱离接触”，而且要立足于防止今后再次发生此类事件。

印度PRINT新闻网则援引国防和安全部门官员的话称，本轮会谈“放弃早先的‘等距脱离接触’概念”，会在新的共识下进行。该官员还称，中方必须率先采取脱离接触的步骤，印度才会跟进，“因为是中方违反协议幷入侵中印边境实控线印方一侧在先”。中国外交部此前已多次表示，近期中印边境事态的责任不在中方，是印方违反双方协议协定和重要共识在先，非法越线挑衅在先，单方面改变边境地区现状在先，鸣枪威胁中方边防部队安全在先。