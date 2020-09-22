印尼冠病病例超25万 总统佐科称将如期举行地方选举

印度尼西亚政府冠病疫情官方网站22日下午公布，该国当天新增4071个冠病病例，累计确诊已超25万例、达25万2923例；新增死亡160例，累计死亡9837例。

虽然创下疫情发生以来该国单日新增确诊病例数次高和死亡病例数新高，显示疫情态势严峻，但印尼总统佐科称，定于12月9日的地方选举将如期举行，不会再被延后。

印尼媒体转述总统府发言人拉赫曼发布的新闻稿称，“政府无法预计冠病疫情何时结束，因此，12月9日的地方选举投票仍将按计划进行”。

今年是印尼地方首长“选举年”，全国270个地区将同步投票选出9位省长、37位市长和224位县长，原定投票日期为9月23日。因疫情蔓延，佐科于5月4日签署紧急法令，将该项大规模选举活动推延到年底。7月14日，印尼国会通过地方首长选举延期法令正式确定选举投票日为12月9日。

近期，印尼单日新增病例数和死亡病例数屡创新高，疫情不断恶化。在已登记参选的700余名候选人中有60多名确诊感染冠病，印尼选举委员会主席布迪曼亦于近日被确诊感染。

因担心选举活动，包括该国最大宗教组织伊斯兰教士联合会（伊联）在内的几大伊斯兰教组织呼吁政府将该项选举再次推后至疫情结束，但最大执政党斗争民主党坚持选举应按原计划进行。